Новосибирск, , 11:28 — REGNUM В регионах Сибирского федерального округа особую тревогу вызывает обстановка, связанная с ландшафтными пожарами. Об этом во время встречи с полномочным представителем президента России в Сибири Анатолием Серышевым сообщил начальник новосибирского управления МЧС России Виктор Орлов.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

По его данным, на сегодняшний день зарегистрировано более пяти тысяч ландшафтных пожаров. Это в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Общая площадь, пройденная огнём, уже составила около 10 тысяч гектаров.

Орлов уточнил, что с 15 по 17 апреля произошёл всплеск ландшафтных пожаров в западной части Сибири. В горимые районы направлены оперативные группы и аэромобильные группировки МЧС России.

Полпред Анатолий Серышев подчеркнул, что в преддверии длительных выходных дней нужно усилить надзор за осуществлением мер пожарной безопасности и информировать граждан о строгом соблюдении противопожарных правил.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сибирских регионах сложилась достаточно сложная пожароопасная обстановка.

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