Бухарест, , 11:26 — REGNUM Индекс демографического старения Румынии за последний год вырос сразу на несколько пунктов, что вызывает у специалистов серьезные опасения за будущее народонаселения страны. Об этом 28 апреля со ссылкой на заявление румынского Национального института статистики (НИС) сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния andrea floris

Согласно информации НИС, на сегодняшний день на каждые 100 молодых людей в возрасте до 25 лет в Румынии приходится 120 местных жителей в возрасте от 65 до 80 лет. При этом средний возраст составил 42,5 лет, увеличившись на 0,3 года по сравнению с 1 января 2021 г.

Эксперты отмечают резкое падение рождаемости и увеличение смертности в категории лиц до 50 лет. По некоторым данным, это косвенно связано с неблагоприятной экономической ситуацией в Румынии в целом и бытовыми проблемами в семьях в частности.