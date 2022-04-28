Казань, 28 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Татарии за сутки подтвердили 220 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 224 инфицированных. По информации общероссийского оперативного штаба на 28 апреля, в республиканские ковид-центры за минувший день доставили 71 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрирован 144 191 случай заражения коронавирусом, выздоровели 138 114 пациентов, скончались 1972 человека. За сутки выписали 253 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарию поступило вакцин от коронавируса на 6 тыс. подростков.

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