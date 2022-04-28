Иркутск, 28 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Копию Знамени Победы поднимут 9 мая на здании правительства Иркутской области, а также на других административных зданиях области. Как сообщает 28 апреля телеграм-канал губернатора региона Игоря Кобзева, с таким предложением выступили депутаты местного парламента: инициативу поддержали главы всех фракций. На оргкомитете «Победа» это предложение также поддержали главы муниципалитетов.

Знамя Победы

Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года этот флаг водрузили над взятым Рейхстага разведчики Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Знамя Победы является государственной реликвией России, символом победы. Оригинал хранится в Центральном музее Вооруженных Сил. Закон дает нам право использовать копии Знамени Победы во время торжеств.

«Считаю это решение правильным. Знамя Победы — очень дорогой для нас предмет. И пусть оригинал был сделан из недорого материала, дело-то было на фронте, очень хочется, чтобы память об этом осталась с нами навсегда, передавалась от детей к внукам и правнукам», — пояснил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9 тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

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