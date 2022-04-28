Москва, , 11:23 — REGNUM Оплачивать газ в рублях смогут только те страны Евросоюза, которое ещё не утратили остатки независимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам эксперта, евробюрократы из Брюсселя настаивают на том, чтобы страны, входящие в ЕС, не платили за газ рублями. Такой же позиции придерживаются и США, которые во многом определяют политику ряда стран Евросоюза.

«Государства, которые будут платить за российский газ рублями – это государства не в полной степени зависимы от США и способны игнорировать линию еврократии, которая состоит в том, что платить за газ рублями нельзя», — сказал Колташов.

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