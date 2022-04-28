Москва, 28 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Оплачивать газ в рублях смогут только те страны Евросоюза, которое ещё не утратили остатки независимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По словам эксперта, евробюрократы из Брюсселя настаивают на том, чтобы страны, входящие в ЕС, не платили за газ рублями. Такой же позиции придерживаются и США, которые во многом определяют политику ряда стран Евросоюза.

«Государства, которые будут платить за российский газ рублями – это государства не в полной степени зависимы от США и способны игнорировать линию еврократии, которая состоит в том, что платить за газ рублями нельзя», — сказал Колташов.