28 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия готова поддержать запрет ЕС на поставки российской нефти в том случае, если он будет постепенным.

Анна Царькова, , 14:15 — REGNUM ФРГ готова поддержать запрет ЕС на поставки российской нефти в том случае, если он будет постепенным. Об этом 27 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Европейском союзе.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Для отказа от нефти из России необходим переходный период, сообщают источники агентства. Более предпочтительный для ФРГ сценарий — постепенный отказ от российской нефти. Германия предпочтет данный сценарий вместо иных обсуждаемых мер, таких как установление предельной цены или применение платежных механизмов для удержания части российской выручки.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина». Некоторые из участников обсуждения считают, что нужно прекратить поставки газа и нефти Германии. Иные также выразили предположение о том, что, несмотря на подобного рода информацию и заявления, все равно в итоге ФРГ будет закупать российскую нефть, но «завуалированно».

«На газ тоже поддержите!» — отреагировал Arti.

«Сломали немцев», — добавил один из комментирующих.

«Ну почему мы не можем в один этап всё им отключить? А там пусть готовятся, сколько хотят», — написала Елена.

«А сами немцы готовы? «Да кто их спрашивает»…» — с сарказмом пишет Алексей.

«Ой… покупают и будут покупать. Завуалированно. Зато высказались… Типа мы такие принципиальные», — отметил Lelik.

«Перекрыть в одночасье и газ, и нефть за раз всем и немного подождать. Сами через пару недель просить будут, там такой коллапс начнется, не до поставки оружия будет…» — прокомментировала Татьяна.

Газовый вентиль Gazprom.ru

«Поэтапное эмбарго? Поясните, на что это повлияет, они бы и так сокращали постепенно русскую нефть, а русские, в свою очередь, перестраивали нефтепроводы на восток. Что поменялось, кроме того, что этот процесс станет «официальным»?» — недоумевает один из комментирующих.

«Да ничего. Просто надо делать громкие красивые заявления о том, как ЕС вводит очередные убийственные санкции. Работа на публику», — ответил ему другой участник обсуждения.

«Поэтапно — к зиме примут десятилетий план», — смеется Anastasija S.

«Германия пусть придерживает свои штаны. Уже запросила кредит на 40 млрд евро… Вот так США их всех разденут до нитки. Ох уж эти шапкозакидатели», — смеется Svetlana.

«Поэтапное! И опять поплывут корабли с нефтью без указания конечной остановки», — иронизирует Lucy.

«Запад! Иногда складывается ощущение, что Путин специально сразу не применял все, что можно, как они. Чтобы поиздеваться. Когда у США и Запада ничего не останется от санкций, то тогда интересный ход у нашего президента будет», — отметила Екатерина.

«Путин просто не идиот, как наши западные «партнёры», и прекрасно понимает, что торгово-экономические войны идут годами, если не десятилетиями. И вываливать всё разом невероятно глупо. У коллективного Запада, по сути, остался всего один рычаг давления — энергоресурсы. Только это рычаг в обе стороны. Вот и будут они его качать туда-сюда, сколько смогут», — ответил Екатерине один из участников обсуждения.

«Не покупаете нефть. Нет газа. Так надо», — с юмором добавил Игорь.

«Ну зачем же поэтапно? Надо резко! Чтоб экономика ЕС резко… [рухнула]», — с сарказмом подытожил Alex.

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