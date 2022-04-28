Мехико, , 11:29 — REGNUM Сотрудник Национальной гвардии Мексики 27 апреля открыл огонь по автобусу, в котором находилась группа студентов университета Гуанахуато. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Полиция Мексики Timothy Neesam

В результате стрельбы один студент погиб и ещё один получил серьёзные ранения. Правительство пока не опубликовало официальную версию произошедшего.

Согласно неофициальным данным и заявлениям свидетелей, военный приказал автомобилю остановиться. После того, как водитель ослушался приказа, боевики открыли огонь. Тем не менее, Национальная гвардия выступила с заявлением, что события произошли в рамках спецоперации по борьбе с кражами нефти и газа.

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