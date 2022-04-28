Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM В Ростовской области создано управление водохозяйственным комплексом. Соответствующее постановление подписал донской губернатор Василий Голубев.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Учреждение займётся подготовкой обоснований для проведения мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов и гидротехнических сооружений. Сотрудников привлекут к реализации плана мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

По итогам инвентаризаций объектов и оценки целесообразности проведения тех или иных работ будут выделяться средства на реализацию водохозяйственных мероприятий.

Курировать работу управления будет донское министерство природных ресурсов и экологии. В течение трёх месяцев будут подготовлены документы, определяющие полномочия структуры, утверждён штат сотрудников.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по оздоровлению реки Дон. На реализацию плана до 2030 года будет направлено более 105,51 млрд рублей. Выполнить все мероприятия предполагается до 2030 года.

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