Улан-Удэ, 28 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ начала работу выставка «НАТО. Хроники жестокости», посвящённая истории и преступлениям Североатлантического альянса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Выставка «НАТО. Хроники жестокости» в Улан-Удэ

Фотографии и видео были предоставлены Государственным центральным музеем современной истории России. Выставку жители смогут посетить до 13 мая, а одними из первых посетителей стали члены правительства республики.

По словам руководителя администрации главы Бурятии Баира Цыренова, на выставке представлены ещё не самые жестокие кадры, напомнив о варварской бомбардировке НАТО мирных стран и городов.

«Мне невольно вспоминаются слова Маяковского, которые были написаны век назад: «пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой, — России не быть под Антантой. Левой! Левой! Левой!» Так и сейчас, России под НАТО не быть!», — отметил чиновник.