Курган, 28 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Кургане с 29 апреля завершается отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Соответствующее постановление подписала глава города Кургана Елена Ситникова.

Курганцы в социальных сетях высказывают мнение, что отключение отопления накануне холодных выходных, когда синоптики обещают до 10 градусов по Цельсию — не лучшее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье коммунальные предприятия готовятся к окончанию отопительного сезона и уже пять муниципалитетов объявили о скором отключении тепла.