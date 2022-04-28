Луганск, , 11:26 — REGNUM Бои за город Попасная ведут союзные силы России и Луганской Народной Республики, сообщили 28 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве рассказали журналистам, что стрельба в городе не прекращается ни на минуту. Подразделения Народной милиции ЛНР и российские войска вместе теснят украинских силовиков и метр за метром, улицу за улицей освобождают Попасную.

«Пехота вскрывает огневые точки противника, а тяжелая техника и вооружение оперативно их уничтожают», — говорится в сообщении.

Весь частный сектор ВСУ превратили в свой укрепрайон, это замедляет продвижение союзных сил.

Попасная находится на западе ЛНР, через город идут дороги на Артёмовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

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