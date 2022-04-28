Сеул, , 11:19 — REGNUM Южной Корее зафиксировали увеличение объёма средств, потраченных с помощью банковских карт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института по кредитно-финансовым вопросам.

Банковские карты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года жители Южной Кореи потратили с помощью кредитных и дебетовых карт 249 трлн вон (~$196 млрд), что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего банковскими картами было проведено 5,7 млрд платежных операций, что на 9,5% больше, чем в первом квартале 2021 года.

Эксперты отмечают, что потребительская активность выросла на фоне смягчения антиковидных мер и ожиданий населения относительно возращения к обычной повседневной жизни.