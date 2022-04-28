Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии в мае вступит в силу закон о единовременных выплатах семьям военнослужащих-земляков, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Соответствующий закон подписал 27 апреля глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон под номером 33 предусматривает выплаты в размере 1 млн рублей семьям военнослужащих из Чувашии, погибшим во время спецоперации на территориях республик Донбасса и Украины с 24 февраля 2022 года. Это касается военнослужащих, проходивших службу в войсках Росгвардии и имевших специальное звание полиции, родившихся или проживавших на территории Чувашии.

«Единовременная денежная выплата осуществляется в размере 1 000 000 рублей в равных долях членам семьи военнослужащего. Единовременная денежная выплата не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Чувашской Республики», — следует из документа.

К членам семьи военнослужащего относятся родители (усыновители), супруга, несовершеннолетние дети (в том числе усыновлённые), а также дети до 23 лет, которые учатся очно в образовательных организациях, либо для которых военнослужащий являлся единственным родителем (усыновителем). При отсутствии иных членов семьи выплату получат родные братья и сестры.

Средства на единовременные выплаты предусмотрят в республиканском бюджете Чувашии.

Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля минтруд Чувашии заявлял о 21 военном из республики, погибшем во время спецоперации по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима.

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