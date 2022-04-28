Чебоксары, 28 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Чувашии в мае вступит в силу закон о единовременных выплатах семьям военнослужащих-земляков, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Соответствующий закон подписал 27 апреля глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Закон под номером 33 предусматривает выплаты в размере 1 млн рублей семьям военнослужащих из Чувашии, погибшим во время спецоперации на территориях республик Донбасса и Украины с 24 февраля 2022 года. Это касается военнослужащих, проходивших службу в войсках Росгвардии и имевших специальное звание полиции, родившихся или проживавших на территории Чувашии.

«Единовременная денежная выплата осуществляется в размере 1 000 000 рублей в равных долях членам семьи военнослужащего. Единовременная денежная выплата не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Чувашской Республики», — следует из документа.

К членам семьи военнослужащего относятся родители (усыновители), супруга, несовершеннолетние дети (в том числе усыновлённые), а также дети до 23 лет, которые учатся очно в образовательных организациях, либо для которых военнослужащий являлся единственным родителем (усыновителем). При отсутствии иных членов семьи выплату получат родные братья и сестры.

Средства на единовременные выплаты предусмотрят в республиканском бюджете Чувашии.

Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля минтруд Чувашии заявлял о 21 военном из республики, погибшем во время спецоперации по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима.