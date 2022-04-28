Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM На благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга из федерального бюджета выделили 53,1 миллион рублей. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Вид на Исторический сквер Екатеринбурга. Именно здесь и зарождался город Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сквер в центре Екатеринбурга обновят в рамках подготовки к 300-летию со дня основания города. Согласно проекту, подрядчик выполнит ремонт тротуаров и лестниц, заменит и установит новые бордюры, проведёт озеленение территории. Здесь также разместят фан-зону для болельщиков. Ранее Госэкспертиза дала положительное заключение на реставрацию Исторического сквера.

Решение о благоустройстве сквера местные власти приняли летом 2021 года. Работы начнут весной 2022 года.