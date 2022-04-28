Кишинёв, , 11:18 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду признала, что её версия о причастности к терактам в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) самих приднестровцев может быть неверной. Она выступила на телеканале Jurnal TV.

Майя Санду European People's Party

«Это объяснение, которое у нас есть на сегодняшний день на основании имеющейся у нас информации. Конечно, мы не можем быть уверены на 100%», — сказала Санду.

Она отметила, что молдавские эксперты не могут осмотреть места происшествия и сделать более обоснованные выводы. Президент также сообщила, что не намерена обсуждать обострение ситуации с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

Напомним, ранее Красносельский заявил, что есть все основания утверждать о причастности к терактам в ПМР украинских диверсантов. По его словам, есть видеозаписи, которые это подтверждают.

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