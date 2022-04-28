Москва, 28 апреля 2022, 11:16 — REGNUM Воздушно космические силы России за сутки поразили 67 украинских военных объектов и 55 мест сосредоточения живой силы ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.