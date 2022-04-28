Москва, 28 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Воздушно космические силы России за сутки поразили 67 украинских военных объектов и 55 мест сосредоточения живой силы ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru ВКС РФ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.