Феодосия, Крым, 28 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Житель Феодосии задержан сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю по подозрению в экстремизме, об этом сообщила пресс-службе ведомства 28 апреля.

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По информации УФСБ, мужчина 1981 года рождения в социальной сети разместил материалы, которые содержали призывы «к осуществлению насильственных действий (убийству) в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, уточнил «Крыминформ». Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 апреля ФСБ России сообщила о предотвращённом теракте в одном из торговых центров. Задержан бывший военнослужащий морской пехоты ВСУ, сторонник неонацизма.