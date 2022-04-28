Кострома, 28 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Издан путеводитель по одному из старейших музеев России под открытым небом — «Костромской слободе». Об этом сообщает Костромской государственный музей-заповедник.

Костромской государственный музей-заповедник Костромская слобода

16-страничная брошюра поступит в продажу с 30 апреля 2022 года, приобрести её можно будет непосредственно на входе в слободу. Издание посвящено архитектурным особенностям экспонатов и их истории. В частности, в нём содержатся задания на внимательность, выполнив которые турист получит приз.

«Это первый семейный игровой путеводитель по слободе. Он яркий, эмоциональный, с неожиданными вопросами, рассчитанный абсолютно на все поколения. Приз, который смогут получить люди, правильно отгадавшие все загадки, абсолютно реальный», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в государственном учреждении.

Напомним, музей создавался в 1960-е годы. В него перевозили наиболее значительные культовые, жилые и хозяйственные здания с территорий, которые впоследствии подтапливались из-за строительства Горьковской ГЭС. Также в экспозицию вошли памятники из разных районов Костромской области. Сейчас в ней насчитывается 18 построек, старейшая из которых – деревянная церковь Собора Пресвятой Богородицы из села Холм, построенная в 1552 году.