Новосибирск, 28 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В регионах Сибирского федерального округа в 2022 году сложилась достаточно сложная пожароопасная обстановка. Это обусловлено ранним установлением высоких дневных температур при отсутствии осадков. Об этом было сказано сегодня, 28 апреля, во время встречи полномочного представителя президента России в Сибири Анатолия Серышева и начальника новосибирского управления МЧС России Виктора Орлова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

По официальным данным, с начала пожароопасного периода зарегистрировано уже более 25 тысяч термических точек. Более половины из них в пяти километрах от населённых пунктов — большинство из них в Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях.

Отметим, что в настоящее время особый противопожарный режим установлен во всех регионах округа, кроме Иркутской и Томской областей.

По данным на сегодня, 28 апреля, на землях лесного фонда действует семь лесных пожаров — на общей площади 26 гектаров.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Алтайском крае с 27 апреля введён особый противопожарный режим.