Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года обнаружено и обезврежено 127 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

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По его словам, большая часть снарядом обнаружена в Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Дубовском районах, где в годы военного лихолетья шли наиболее ожесточенные бои. Так, по территории Неклиновского и Матвеево-Курганского районов проходила линия Миус-фронта, прорыв которой по масштабам потерь сопоставим с битвой на Курской дуге.

ИА REGNUM сообщало, что в марте донские сапёры обезвредили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Боеприпас весом 50 килограммов был обнаружен в поле неподалёку от села Носово Неклиновского района.

Всего в Ростовской области за год было обнаружено более 500 опасных боеприпасов.

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