Москва, , 11:14 — REGNUM В Госдуме ожидают, что Следственный комитет России должным образом отреагирует на обстрел гуманитарной колонны в Белгородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Мы считаем, что то, что произошло — сознательное преступление, такое же, как и обстрелы мирного населения в пограничных районах Белгородской и Воронежской областях. Эти инциденты должны стать предметом расследования Следственного комитета РФ», — отметил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Он также сообщил, что обстрелы также будут рассмотрены на ближайшей генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия, поскольку совершенные действия несут не только антигуманный, но и антиправославный, антихристианский характер.

Колонна доставила в Харьковскую область гуманитарный груз, собранный Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки».