Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге появится сквер имени народного артиста СССР Юрия Никулина. Законодательное собрание Петербурга 28 апреля рассмотрело законопроект о присвоении собственных наименований ряду объектов зелёных насаждений общего пользования.

Юрий Никулин на арене цирка kino-teatr.ru

Депутаты в первом чтении рассмотрели проект о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Согласно документу, ранее безымянные скверы и парки получают наименования. Одним из них стал сквер между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив, который теперь может получить имя советского циркового и киноактёра Юрия Никулина.

«В соответствии с действующим законодательством мы также должны вносить вот эти названия скверов, которые являются территориями зелёных насаждений общего пользования, в соответствующий закон», — отметил представитель губернатора в городском парламенте Константин Сухенко.

Часть безымянных скверов и садов предлагается переименовать в честь политических и военных деятелей, архитекторов. Другие же получат нейтральные названия, не связанные с историческими личностями. За принятие законопроекта проголосовали все 50 депутатов.

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