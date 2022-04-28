Варшава, , 11:14 — REGNUM Власти Польши на протяжении нескольких лет готовились к прекращению поставок российского природного газа и не удивлены прекращением таковых. Об этом 28 апреля заявил заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы не были удивлены этой остановкой поставок газа из России, мы годами хорошо готовились к этому сценарию и с 2015 года постепенно снижаем нашу зависимость от российского природного газа примерно на 20%», — сказал он.

Также замглавы МИД Польши отметил, что в числе таких действий Варшава реализовывала идею бывшего польского президента Леха Качиньского о строительстве терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, Шинковский вель Сенк уточнил, что на данный момент Польша производит порядка 20% необходимого ей газа и добавил, что у властей республики имеются ясная перспектива и четкий план в этом вопросе.

При этом он добавил, что текущие поставки газа обеспечены, так как газохранилища страны заполнены на 80%, однако отметил, что в середине мая Варшава ожидает новых поставок из Литвы через расположенный там СПГ-терминал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов рассказал, что заявки европейских потребителей на российский газ к 28 апреля увеличились до 62,9 млн кубометров против прежнего значения в 48,7 млн кубометров.