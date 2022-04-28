Калуга, , 11:48 — REGNUM В Калужской области организованы бесплатные медицинские осмотры для граждан, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом 28 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Осмотр врача Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, еженедельно по пятницам, с 10:00 до 13:00 в Калужской городской больнице № 5 в отделении медицинской профилактики будет проводиться бесплатное медицинское освидетельствование лиц, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины, которые проживают вне пунктов временного размещения.

«Для беженцев, проживающих в пунктах временного размещения, организованы мобильные выездные бригады, которые осуществляют бесплатное медицинского освидетельствования. Медицинский осмотр проводится при наличии миграционной карты и документа, подтверждающего регистрацию на территории Калужской области», — отметили в профильном министерстве.

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