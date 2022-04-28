Калуга, 28 апреля 2022, 11:48 — REGNUM В Калужской области организованы бесплатные медицинские осмотры для граждан, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом 28 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По данным ведомства, еженедельно по пятницам, с 10:00 до 13:00 в Калужской городской больнице № 5 в отделении медицинской профилактики будет проводиться бесплатное медицинское освидетельствование лиц, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины, которые проживают вне пунктов временного размещения.
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