Калуга, 28 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области организованы бесплатные медицинские осмотры для граждан, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом 28 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр врача

По данным ведомства, еженедельно по пятницам, с 10:00 до 13:00 в Калужской городской больнице № 5 в отделении медицинской профилактики будет проводиться бесплатное медицинское освидетельствование лиц, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины, которые проживают вне пунктов временного размещения.

«Для беженцев, проживающих в пунктах временного размещения, организованы мобильные выездные бригады, которые осуществляют бесплатное медицинского освидетельствования. Медицинский осмотр проводится при наличии миграционной карты и документа, подтверждающего регистрацию на территории Калужской области», — отметили в профильном министерстве.