Москва, 28 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Российский бизнес японской корпорации Japan Tobacco может быть продан на фоне ситуации на Украине и связанных с этим сложностей. Такое заявление распространила компания 28 апреля.

Jinhai Табачное производство

В корпорации напомнили, что уже приостановили новые инвестиции и маркетинговые мероприятия. Но условия для ведения бизнеса становятся всё более сложными, для стабильной и устойчивой деятельности компании возможны препятствия, поэтому стали рассматриваться и другие варианты.

«Мы решили рассмотреть варианты управления табачным бизнесом на российском рынке, включая отделение бизнеса от управления JT Group», — говорится в сообщении.

Основанная в 1985 году компания Japan Tobacco — второй по величине производитель табачных изделий в мире. В России у компании есть четыре завода, около 70 офисов и подразделений.

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