Челябинск, 28 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинске у жителей ближнего зарубежья изъяли изъяли почти 140 граммов наркотиков. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, ранее не судимых граждан задержали возле одного из домов по улице Красного Урала. Они закладывали товар в тайник для дальнейшего сбыта. Затем вещество нашли и в снимавшейся ими квартире.

Установлено, что эти граждане приехали в Челябинск специально для сбыта наркотиков. Им грозит до 20 лет заключения.