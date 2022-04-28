Красноярск, , 11:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 12 лесных пожаров на общей площади 272,2 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в краевом минлесхозе.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным министерства, очаги возгораний действовали в Боготольском, Ермаковском, Курагинском, Нижнеингашском, Новоселовском, Тасеевском и Шушенском районах, а также в Пировском и Тюхтетском муниципальных округах.

В тушении принимали участие 176 человек, было задействовано 35 единиц техники, три воздушных судна.

По состоянию на 10:31 по местному времени 28 апреля в Красноярском крае действовало два лесных пожара на площади 6,1 га – в Рыбинском районе и Шарыповском муниципальном округе. В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает, возгорания тушат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде муниципалитетов края действует особый противопожарный режим.

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