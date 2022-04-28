Москва, 28 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Целью ракетного удара украинских националистов по Херсону стал жилой квартал, в котором расположены детские сады и школы. Об этом 28 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», — уточнил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что массированная атака произошла 27 апреля около 23:00 мск. По его словам, украинские военные использовали ракеты «Точка-У» и реактивные снаряды систем залпового огня большой мощности.

Конашенков сообщил, что средствами российских ПВО атаку удалось отразить.

«В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Фрагменты одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» упали в Шевченковском парке», — сказал представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля вооружённые украинские формирования обстреляли Херсон с территории Николаевской области ракетами «Точка-У». В общей сложности ВСУ выпустили по городу три «Точки-У», две из которых были сбиты.

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В результате атаки примерно на полчаса в Херсоне перестали работать российские телеканалы, позднее они восстановили вещание. Пострадавших в результате ночного обстрела города нет. На месте специалисты оценивают ущерб, нанесенных обстрелами украинских боевиков.

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