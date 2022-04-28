В Приамурье закрепят цены на ряд товаров местного производства
Благовещенск, 28 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Амурской области заключена договорённость с производителями 42 товаров о том, что цены на них не будут повышаться. Об этом сообщил во время прямого эфира в соцсетях глава региона Василий Орлов.
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В том числе, не будут расти цены на молочную продукцию, мясо и овощи, пояснил губернатор. Такие товары отметят в магазинах специальными ценниками с надписью «Сделано в Амурской области».
Как сообщало ИА REGNUM, в пяти муниципалитетах Амурской области снизились цены на сахар и гречневую крупу после встреч прокурора региона с местными предпринимателями. Снижение стоимости в некоторых населённых пунктах достигало десятков рублей.