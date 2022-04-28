Благовещенск, 28 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Амурской области заключена договорённость с производителями 42 товаров о том, что цены на них не будут повышаться. Об этом сообщил во время прямого эфира в соцсетях глава региона Василий Орлов.

Карина Саввина ИА REGNUM Цены на продукты питания

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В том числе, не будут расти цены на молочную продукцию, мясо и овощи, пояснил губернатор. Такие товары отметят в магазинах специальными ценниками с надписью «Сделано в Амурской области».

«Акция окажет поддержку в продвижении амурских производителей. Они уделяют особое внимание качеству своей продукции, поставляя на полки магазинов свежие и натуральные товары, которые не привозятся издалека и не нуждаются в особой обработке. Покупая продукты с зеленным брендом «Сделано в Амурской области», каждый покупатель вносит свой вклад в развитие местных производств, а значит – экономики Приамурья. Рассчитываем, что в дальнейшем к этой акции подключатся и другие торговые сети региона», — отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти муниципалитетах Амурской области снизились цены на сахар и гречневую крупу после встреч прокурора региона с местными предпринимателями. Снижение стоимости в некоторых населённых пунктах достигало десятков рублей.