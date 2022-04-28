Москва, 28 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли отразить удар украинских боевиков ракетой «Точка-У» по городской больнице города Изюм Харьковской области, в которой медики из России оказывают помощь местному населению. Об этом 28 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что целью удара украинских вооруженных формирований была больница города, в которой медицинский отряд РФ оказывает медпомощь населению Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ударами высокоточных ракет уничтожили четыре военных объекта киевских боевиков, включая два склада вооружения.