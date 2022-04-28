Монтевидео, 28 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Военно-морские силы Уругвая конфисковали в порту Пайсанду метеорит весом около 400 кг, незаконно вывезенный из Аргентины. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Метеорит

Специалисты Университета Уругвая заявили, что изъятый метеорит является одним из крупнейших металлических метеоритов, когда-либо обнаруженных на Земле. Его стоимость превышает миллион долларов.

«Каждый метеорит, упавший на территории Аргентины, является культурным достоянием нации. Чтобы вывести его из страны, необходимо специальное разрешение», — пояснила геолог из музея Ла-Платы.