Саратов, 28 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Жительница Заводского района Саратова поверила мошеннице и перевела на чужие счета около 3,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Банкомат

Со слов заявительницы, неизвестная женщина позвонила и представилась банковским работником. Она рассказала 72-летней горожанке, что по ее счетам существует угроза мошеннических действий. Для сохранности сбережения потребуется снять все деньги и перевести их на другой счет. Испуганная женщина обналичила 3386 тыс. рублей и через банкоматы перевела все средства на указанные незнакомкой счета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 88-летняя женщина перевела мошенникам крупную сумму в надежде выплаты компенсации за некачественный медицинский товар.

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