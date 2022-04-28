Томск, , 11:10 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая от COVID-19. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса в регионе стали 824 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем, заболеваемость продолжает расти. За сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом, что на четыре случая больше, чем накануне. В ковидные стационары госпитализировано 32 человека.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 129 690. Выздоровели после COVID-19 за весь период пандемии 127 214 пациентов, в том числе 114 за последние сутки.