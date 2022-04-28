Москва, 28 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Требование оплаты газа за рубли показало, что Евросоюз не способен выступать с единой позиции по этому вопросу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Комментируя информацию о том, что ряд стран ЕС уже перешли на оплату российского газа в рублях и приняли условия Москвы о порядке расчетов, эксперт обратил внимание на то, что ЕС не сумел выступить единым фронтом в газовом споре с Россией.

«Мы можем уверенно говорить о том, что Европейский союз не смог создать консолидированной политики в отношении российского газа. По сути, эта политика развалилась. Что в конечном итоге выгодно Газпрому. Пусть даже некоторые страны, находящиеся под внешним управлением, отказались покупать российский газ за рубли», — сказал Колташов.