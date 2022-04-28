Москва, 28 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Порядка 600 тыс. человек, работающих в зарубежных компаниях, находятся в простое или рискуют остаться без работы, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

ER.ru Андрей Турчак

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«До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка 2 млн человек. Сейчас 600 тыс. ушли в простой или оказались под риском увольнения», — сказал Тучак в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 марта глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что массовых увольнений на рынке труда не фиксируется. По его словам, на эту дату более 90 тыс. человек выведено в «простой», их компаниям требуется время для перенастройки процессов.

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