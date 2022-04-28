Бухарест, 28 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Известный румынский исполнитель Пуйя (Драгош Гэрдеску) был задержан в ходе спецоперации полиции Бухареста за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом 28 апреля сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По свидетельствам очевидцев, правоохранители остановили автомобиль Гэрдеску после того, как певец нарушил ряд правил дорожного движения. Предварительное освидетельствование показало, что исполнитель находился под воздействием наркотиков.

При этом Пуйя согласился выполнить все требования полиции, и был доставлен в Институт судебной экспертизы, где врачи подтвердили наличие в его крови опиатов.

Ведется следствие. На данный момент Гэрдеску лишен водительских прав.