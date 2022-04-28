Самара, , 11:11 — REGNUM Министерство туризма Самарской области создано на основе одноименного департамента, который ранее входил в структуру министерства культуры региона. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самара (с) Пресс-служба Администрации Самарской области

Сообщается, что кабинет министров Самарской области утвердил положение о министерстве туризма региона. Среди задач нового областного министерства – реализация государственной политики в туристической сфере, развитие туристической инфраструктуры, выстраивание стратегии развития отрасли, а также популяризация внутреннего туризма.

Отмечается, что в 2022 году начнется реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и Самарская область готова принять в ней самое активное участие.

«Появление министерства туризма – назревший вопрос, и такое решение было принято губернатором Самарской области. Сегодня утвержден национальный проект, который посвящен развитию туризма и индустрии гостеприимства. И наш регион уже демонстрирует неплохие показатели», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова.

По его словам, в 2021 году регион посетило свыше 1,7 млн туристов, прирост составил более чем на 30% по сравнению с 2020 годом. Туристы принесли в экономику региона около 10 млрд рублей.

«Это очень хорошее подспорье для малого бизнеса. Мы уверены, что новое министерство, которое уже активно привлекает федеральные ресурсы и взаимодействует с предпринимателями, будет работать эффективно, и сегодня мы фактически дали старт этому процессу», — подчеркнул Кудряшов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Самары в мае намерены увеличить число прямых авиарейсов в Сочи.