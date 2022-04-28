Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Количество отравившихся детей в школе №26 Невского района Санкт-Петербурга достигло 20 человек, сообщил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

t. me/procspb Школьная кухня

Напомним, острое пищевое отравление среди детей зафиксировано накануне днем в школе № 26 с углубленным изучением французского языка на Товарищеском проспекте.

«В настоящий момент в стационар госпитализировано трое детей, за 20 учащимися врачи наблюдают амбулаторно», — уточнил собеседник агентства.

По факту ЧП городское управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой начали проверку. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних и безопасном пребывании детей в образовательном учреждении.