28 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Если Япония намерена и впредь добиваться своей цели, изложенной в следующем предложении преамбулы ее конституции, — «занять почетное место в международном сообществе, стремящемся сохранить мир и навсегда уничтожить на земном шаре тиранию и рабство, угнетение и нетерпимость», — она должна преодолеть оставшуюся сдержанность в отношении своего участия в вопросах международной безопасности и подготовиться к смелым и конкретным действиям.

Александр Белов, , 14:04 — REGNUM После начала специальной военной операции России по денацификации Украины Япония, где даже наиболее образованные граждане раньше с трудом нашли бы на карте мира эту бывшую советскую республику, стала кардинальным образом менять свой курс по отношению к России. Если раньше официальный Токио стремился налаживать отношения с Москвой, в частности, чтобы попытаться вернуть часть Курильских островов, то теперь он перешел к самым жестким мерам, вводя санкции, высылая российских дипломатов и делая другие шаги с целью изоляции России, в том числе отключения ее от системы SWIFT.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, японское правительство пошло на значительные поставки гуманитарной помощи и военную поддержку, которая выражалась в предоставлении дополнительных кредитов на $100 млн. И хотя эти поставки могут показаться скромными по сравнению с дорогостоящим вооружением, поступающим на Украину из других стран, решение вообще поставить что-либо украинским военным стало переломным моментом для японского оборонного истеблишмента, учитывая введенные им самим ограничения на экспорт военной техники за границу, пишет профессор Международного центра Университета Гакусюин и старший научный сотрудник Института политики азиатского общества в Токио Такако Хикотани в статье, вышедшей 28 апреля в Foreign Affairs.

Хикотани отмечает, что Япония на фоне событий на Украине переживает значительные трансформации. Нынешний кризис стал сильным напоминанием японской общественности о том, что мир не следует воспринимать как должное, что безопасность страны требует действий со стороны ее народа и что за демократию и свободу стоит бороться. Осознание этого может вскоре привести к изменению траектории внешней политики Японии и той роли, которую Япония играет в своем союзе с Соединенными Штатами.

Токио (сс) Luca Sartoni

После начала конфликта на Украине многие простые японцы пришли к осознанию того, что они не могут воспринимать собственную безопасность как должное. Многие теперь считают, что вскоре может произойти попытка «одностороннего изменения статус-кво силой», как выразился нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида, в непосредственной близости от Японии. Опрос общественного мнения, проведенный в конце февраля, показал, что 77% респондентов обеспокоены тем, что российская операция на Украине может спровоцировать дальнейшее распространение конфликтов: в частности, власти Китая могут задуматься над вопросом, не следует ли им начать военные действия против Тайваня.

«Доблесть» украинских войск вызвала в Японии редкие философские дебаты о том, за что страны должны сражаться.

Спецоперация РФ на Украине может стать тревожным звонком для японской общественности. Япония, в отличие от Украины, является официальным союзником Соединенных Штатов, но не всех это успокаивает. Ссылаясь на заявление Байдена 2021 года о том, что «американские войска не могут и не должны принимать участие и умирать в войне, в которой сами за себя не желают сражаться афганские силы», некоторые японские комментаторы утверждают, что Япония должна хорошенько подумать над тем, что такая позиция американского лидера значит для Японии.

Джо Байден Gage Skidmore

Более широкие публичные дебаты по поводу оборонной политики Японии, спровоцированные кризисом на Украине, все еще находятся в зачаточном состоянии, и невозможно предсказать, к каким политическим результатам или новым соглашениям они могут в конечном счете привести.

Однако несомненно то, что в течение нескольких коротких недель конфликт значительно обострил внимание страны к оборонной политике, как раз в тот момент, когда японское правительство готовится к официальному пересмотру своей Стратегии национальной безопасности, который оно планирует провести в этом году.

Хотя стратегия безопасности Японии по-прежнему будет сосредоточена на Китае и Северной Корее, японские политики прекрасно осознают тот факт, что ситуация в бывшей советской республике может привести к тому, что Соединенные Штаты отвлекут внимание и ресурсы от Индо-Тихоокеанского региона.

Для японского общества конфликт на Украине также имеет более глубокое значение, и его влияние нашло отклик далеко за пределами оборонно-политического истеблишмента. После Второй мировой войны Япония, как указано в преамбуле к японской конституции 1946 года, была полна «решимости обеспечить нашу безопасность и существование, полагаясь на справедливость и честь миролюбивых народов мира».

Теперь это доверие «подорвано» Россией, что поставило под угрозу не только Украину, но и весь послевоенный международный порядок. Если Япония намерена и впредь добиваться своей цели, изложенной в следующем предложении преамбулы ее конституции, — «занять почетное место в международном сообществе, стремящемся сохранить мир и навсегда уничтожить на земном шаре тиранию и рабство, угнетение и нетерпимость», — она должна преодолеть оставшуюся сдержанность в отношении своего участия в вопросах международной безопасности и подготовиться к смелым и конкретным действиям.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Японии, призвал Токио не к поставкам оружия, а продолжать давить на Россию посредством санкций. Восхищаясь ценностями и историей развития Японии, защитой мира и защитой окружающей среды, Зеленский также призвал Токио играть ведущую роль в восстановлении Украины и реформировании международных институтов.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

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Собственный опыт Японии по восстановлению разрушенного войной и стихийными бедствиями должен не только вызвать у японцев большее сочувствие к украинцам, но и побудить к действиям от имени украинского народа и других людей во всем мире, которые ищут убежища от тирании и угнетения. Хотя несколько сотен украинских эвакуированных, прибывших на сегодняшний день в Японию, составляют ничтожную долю тех, кто ищет убежища, их присутствие в Японии, вероятно, станет важным катализатором политических изменений в стране.

Трудно сказать, продолжится ли нынешнее излияние сочувствия к Украине после того, как освещение конфликта в СМИ уменьшится, а экономические издержки санкций отразятся на жизни людей. Согласно опросу Asahi, проведенному 20 марта, 67% японцев поддерживают введение экономических санкций против России, даже если это негативно скажется на экономике Японии.

На первый взгляд, это может показаться легким выбором: Япония гораздо больше зависит от торговли с Китаем и США, чем от торговли с Россией. Исчезновение российского краба из японских меню, например, многим кажется приемлемой жертвой. С другой стороны, отказ от доли Японии в проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», базирующемся в России и рассматриваемом как критически важный для долгосрочной энергетической безопасности Японии, будет гораздо более трудным выбором для бедной ресурсами Японии.

Лидерство Кисиды будет иметь решающее значение, и с самого начала кризиса он стремился заверить граждан Японии в том, что он готов принять вызов. В своих недавних публичных заявлениях японский премьер-министр неоднократно подчеркивал историческое значение этого момента для народа Японии.

Момент может оказаться подходящим для внешнеполитической платформы Кисиды, которую он назвал в своих выступлениях «дипломатией реализма для новой эры» и которая делает упор на защиту общечеловеческих ценностей, решение глобальных проблем и защиту мира и безопасности. А поскольку в 2023 году в Японии запланирован саммит «Большой семерки», родной город Кисиды, Хиросима, может оказаться идеальным местом для его проведения.