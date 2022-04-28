Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону в честь 77-годовщины Великой Победы запланировано проведение более 300 мероприятий. Это не только спортивные игры, фестивали, патриотические акции и тематические выставки, но и фейерверк, световое шоу. Об этом журналистам сообщила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

Салют Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжества по случаю Дня Победы начнутся в 10:00 мск на Театральной площади. В это время начнётся парад Победы. Затем запланированы массовая вокально-хореографическая акция «Память», в которой примут участие более 3 тыс. человек, шествие «Бессмертный полк». Концертные программы, выставки, флешмобы пройдут во всех городских парках. Впервые состоится пешая экскурсия, организаторы которой расскажут участникам, как город жил во время Великой Отечественной войны.

Завершатся торжества на Театральной площади, где состоятся гала-концерт и световое шоу.

«Семиминутный фильм посвящён жизни этого здания со дня строительства в 1935 году и до наших дней. Световое шоу покажет, как Ростов переживал тяготы войны и как горожане отстраивали свой город заново. Никогда раньше такие световые шоу у нас не проходили», — сказала Пилявская.

Ночное небо Ростова-на-Дону озарит праздничный фейерверк. Впервые он будет музыкальным.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на организацию и проведение мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы, выделено более 15 млн рублей.

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