Кострома, 28 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Костромской области количество несчастных случаев на производстве увеличилось на 6%. Об этом сообщает «Костромастат». Данные приведены за 2021 год в сравнении с 2020 годом.

Фрагмент советского плаката по технике безопасности

В этот период на предприятиях пострадали 90 человек, в том числе 51 мужчина и 39 женщин. В среднем каждому из них пришлось провести на больничном 47 дней. Двое человек скончались. При этом, на безопасность в расчёте на одного работника в 2021 году тратилось 12,6 тысячи рублей, что на 6,4% больше, чем в позапрошлом году. Почти половина средств тратилась на специальную одежду, обувь и другие СИЗы.

Чаще всего травмировались специалисты, занятые в деревообработке, здравоохранении, перевозках. Последние 6 лет эти виды деятельности остаются наиболее опасными. Интересно, что тенденция снижения несчастных случаев на производстве в Костромской области не менялась с 2010 года. Прошлый год стал переломным в статистике.

Всего с 2000 года по официальным данным на местных заводах погибли 179 человек, больше всего смертельных случаев фиксировалось в 2000, 2007 и 2008 годах – по 22 и 19 летальных исходов соответственно. За этот же период пострадали почти 6 тысяч человек.