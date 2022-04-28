Москва, 28 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России ударами высокоточных ракет уничтожили четыре военных объекта киевских боевиков, включая два склада вооружения. Об этом 28 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Также он рассказал, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 67 военных объектов украинских вооруженных формирований.

Кроме того, Конашенков добавил, что российские средства ПВО отразили ракетную атаку «Точек-У» ВСУ по жилым кварталам Херсона и сбили над населенным пунктом Николаевка в ЛНР украинский военный самолет Су-24.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что у Германии нет достаточного количества боеспособной техники, поэтому передать Украине нечего.