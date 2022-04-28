Манагуа , , 11:22 — REGNUM Никарагуа и Китай подписали 27 апреля соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве для реализации программы строительства жилья. Для её реализации Китай инвестирует в Никарагуа около 60 миллионов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, данное соглашение является частью программы Китайского международного агентства по сотрудничеству в целях развития латиноамериканского региона.

Китай и Никарагуа восстановили дипломатические отношения 10 декабря 2021 года, сразу после того, как центральноамериканская страна разорвала отношения с Тайванем и признала права Китая на эту территорию.

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