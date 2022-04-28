Донецк, , 11:03 — REGNUM Более 100 украинских военнопленных арестованы в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 апреля заявили министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас у нас после проработки следователей всплывают факты о причастности к преступлениям, и уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы, они уже доставлены в СИЗО», — сказал Сироватко в эфире российского телеканала «Россия 24».

По его словам, арестованные военнослужащие будут ждать решения суда. Сейчас с каждым из пленных проводится работа на предмет причастности к военным преступлениям, совершённым против жителей республики.