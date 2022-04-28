Ставрополь, 28 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Северном Кавказе объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней с ветром. По данным региональных управлений МЧС, в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии 28 — 29 апреля прогнозируются грозовые дожди, ливни, град и ветер порывами — до 23 — 25 м/с.

News.cn Шторм

Неблагоприятные погодные условия могут привести к поднятию уровня воды в реках и сходу селей в горных районах. Непогода также прогнозируется в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, но мощность ливней и ветра здесь будет менее выражена. Однако в горах этих республик, так же как и в горных районах Дагестана, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, выше 2500 метров лавиноопасно. Угроза схода снежных лавин сохранится и после 28 апреля.

А вот в Ставропольском крае в период 27–29 апреля в юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

В целом по округу в период с 28 апреля по 30 апреля прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12…17°, при прояснениях до +7°; днём +18…23°, местами до +26°, в низменных районах Дагестана и 29 апреля по востоку округа до +29°.