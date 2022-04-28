Салехард, , 11:00 — REGNUM На Ямале вводятся меры жилищной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, а также членам семей погибших солдат и офицеров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Жильё © Наталья Диева

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение предоставить им право первоочередного участия в региональной программах «Молодая семья» и «Сотрудничество», и получить денежную выплату взамен земельного участка для многодетных семей.

Отмечается, что по региональной программе для молодых семей участники спецоперации и семьи погибших могут получить жилищный сертификат, который направляется на покупку квартиры или погашение ипотеки. По программе «Сотрудничество» они могут получить жильё в Тюменской области. Для многодетных семей на Ямале предоставляется выплата взамен земельного участка, которая может доходить до двух миллионов рублей.

За поддержкой необходимо обращаться в жилищное управление в своём муниципалитете или в окружной департамент строительства и жилищной политики.